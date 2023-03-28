В период с 1 января по 22 марта этого года в стране произошло 1 987 лесных пожаров, согласно данным Национального пожарного департамента Колумбии (DNBC), в то время как за тот же период 2022 года их было 3 011.
Это снижение связано с явлением "Ла-Нинья", которое вызвало "увеличение количества осадков, что предотвратило высыхание растительного покрова, служащего топливом для горения", - заявила агентству EFE Йохана Эррера, сотрудник WWF Колумбии по лесам и изменению климата.
Из общего числа лесных пожаров 771 произошел в Андском регионе, за которым следуют Карибский бассейн (633), Ориноко (374), Амазония (123) и Тихий океан (85), добавила DNBC, которая не зарегистрировала количество пострадавших гектаров.
По состоянию на февраль в результате лесных пожаров сгорело 9 083 га, согласно информации, собранной Министерством окружающей среды и устойчивого развития.
Однако природоохранные органы и НПО сохраняют бдительность, как и Всемирная метеорологическая организация (ВМО), которая предупредила о том, что приход "Эль-Ниньо" в ближайшие месяцы может оказать "эффект потепления".
«Эль-Ниньо» приводит Колумбию в состояние боевой готовности и повышает риск лесных пожаров
В первом квартале этого года число лесных пожаров в Колумбии сократилось на 34%, но предупреждения остаются высокими, поскольку погодный феномен "Эль-Ниньо" угрожает прийти в ближайшие месяцы.
В период с 1 января по 22 марта этого года в стране произошло 1 987 лесных пожаров, согласно данным Национального пожарного департамента Колумбии (DNBC), в то время как за тот же период 2022 года их было 3 011.