Муравьи уйдут с участка и из дома от этого простого средства

Однажды, занимаясь грядками, я услышала едкий, но знакомый запах. Это моя соседка поливала нашатырным спиртом муравьиные ходы на дорожках в теплице и между грядок на улице.

Заметив мой интерес, она объяснила, что таким образом пытается избавиться от муравьев, которые у нее были на участке повсюду.

Через час насекомых стало значительно меньше. И на следующий день она снова повторила обработку.

Через несколько дней муравьев на ее участке не осталось. Зато их стало гораздо больше на моём. Тогда уже я взялась за нашатырный спирт. Я также пролила их ходы и места массового скопления, обработала и стволы деревьев. Насекомые ушли.

Таким же способом избавилась и с домовыми муравьями, которых одно время развелось видимо-невидимо. Обрызгала стены и протерла нашатырным спиртом мебель. Муравьи исчезли.