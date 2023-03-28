Более 180 граждан рохиньи прибывают на лодках к берегам Индонезии

Координатор фонда Geutanyoe Foundation, Насруддин, сообщил агентству EFE, что рохинья прибыли сегодня рано утром на пляж в деревне Матанг Пеулави и получили временное убежище в местной мечети.



"Фонд Geutanyoe ждет решения правительства, чтобы найти для них жилье", - сказал Насруддин, который, как и многие индонезийцы, использует только одно имя.



На данный момент не подтверждено, приплыли ли рохинджа на одной лодке или на нескольких, а также отплыли ли они из Бирмы или Бангладеш, где проживает около миллиона беженцев из преимущественно исламской общины.



В 2022 году около 3500 этнических рохинья рисковали жизнью на опасных морских путях в Андаманском море и Бенгальском заливе, и по меньшей мере 348 из них погибли или пропали без вести во время этих переходов, согласно данным УВКБ ООН.