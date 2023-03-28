Красносельский: СБУ готовили теракт против ОБСЕ в Тирасполе для удара по РФ

28 марта президент Приднестровской Молдавской республики Игорь Красносельский прокомментировал несостоявшийся теракт в Тирасполе, который был предотвращён Министерством госбезопасности страны 9 марта. По данным ведомства, тогда террористы готовили покушение на жизнь главы республики.

Красносельский утверждает, что задержанные злоумышленники дали признательные показания, в рамках которого сообщили о своей связи со Службой безопасности Украины, являющейся заказчиком теракта. Политик уверен, что через осуществление данной диверсии СБУ намеревались навредить российской миротворческий миссии в Приднестровье.

По словам Игоря Красносельского, подконтрольные Украине террористы хотели атаковать его лично и мониторинговую миссию ОБСЕ, тем самым показав несостоятельность миротворцев из России, которые находятся в Приднестровье в рамках договора о мирном урегулировании от 1992 года.

Президент ПМР убеждён, что в случае успеха теракта его исполнители призвали бы к выводу российских миротворцев из республики с последующим вводом другого военного контингента в страну, который был бы подконтролен западным странам. Красносельский уверен, что вхождение подобных сил в Тирасполь стало бы оккупацией.

Характерно, глава МИД России Сергей Лавров сегодня сообщил о намерениях официального Киева вмешаться в ситуацию на территории Приднестровья, в том числе военным путём.