ЕС выделит $14 млн на развитие «зеленой экономики» в Доминиканской Республике

Во время встречи с президентом Доминиканской Республики Луисом Абинадером вице-президент Европейской комиссии пояснил, что эти средства являются частью инициативы "Команда Европы" в Доминиканской Республике, которая будет поддерживать национальные рамки управления государственными финансами, а также конкурентоспособность и устойчивость ММСП, уделяя особое внимание женщинам и молодежи.



"Я рад сообщить, что мы собираемся запустить с вами новую программу сотрудничества с бюджетом в 13 миллионов евро (14,03 миллиона долларов по сегодняшнему курсу) для продвижения зеленой экономики, способствующей трансформации климата", чтобы помочь пройти все требования, направленные на "увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции с точки зрения контроля пестицидов", сказал испанский политик, согласно заявлению Национального дворца.

Боррель, который принял участие в 28-м Иберо-американском саммите глав государств и правительств, проходившем в минувшие пятницу и субботу в Санто-Доминго, высоко оценил позицию Доминиканской Республики в отношении интервенции на Гаити с целью умиротворения этой страны.