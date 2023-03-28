18 человек погибли в межобщинных столкновениях на западе ДР Конго

Инцидент произошел в районе Кисия, где нападавшие убили деревенского вождя, сожгли дома и разграбили магазины.



"В этот день число погибших возросло с тринадцати до восемнадцати", - сказал ЭФЭ Присцил Мпиди, президент Международного движения студентов-католиков (Miec) в провинции Бандунду (где произошел инцидент).



"Ведется расследование", - добавил Мпиди, который в минувшие выходные сообщил, что в результате инцидента пострадало неизвестное число людей.



Местные жители говорят, что нападавшие пришли с соседней территории Квамут в провинции Май-Ндомбе.



Столкновения между общинами теке и яка продолжаются с середины 2022 года в районе, известном как "Гранд Бандунду", который включает конголезские провинции Май-Ндомбе, Кванго и Квилу.



Конфликт начался из-за разногласий между этими общинами по поводу платы за пользование землей и уже привел к гибели более 200 человек.