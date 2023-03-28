Более 4 000 мигрантов достигли итальянских берегов за выходные

Итальянская береговая охрана обнаружила безжизненные тела четырех человек после того, как две лодки потерпели крушение в субботу в водах вблизи острова Мальта, где уже были найдены семь других тел, сообщили местные СМИ.



Италия и Мальта отмечают, что число лодок, путешествующих в опасных условиях в центральном Средиземноморье, увеличилось в несколько раз, в то время как Тунис утверждает, что остановил отплытие более 70 лодок на фоне волны, которая бушует уже несколько недель и оставила по меньшей мере 30 человек погибшими на тунисском побережье.



Только на острове Лампедуза в приемном центре, рассчитанном на 400 человек, находится более 2400 человек, после того, как в течение последних 48 часов на берег последовательно прибывали лодки, ялики и рыбацкие лодки, сообщило общественное телевидение Rai.



Около 200 мигрантов переправляются на остров Сицилия, а другое судно с 600 пассажирами отправилось в регион Калабрия на юге полуострова Италии.



"Лампедуза продолжает делать то, что она делает уже 30 лет, с большим трудом, но и с большим смирением - спасать человеческие жизни и дарить достоинство всей Европе, которая продолжает беспомощно наблюдать за происходящим", - сказал мэр Лампедузы Филиппо Маннино в интервью итальянскому телевидению.