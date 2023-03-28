Binance отвергает обвинения США в нарушении правил торговли и манипулировании рынками

Он заявил, что Binance стремится к прозрачности и сотрудничеству с регулирующими органами и правоохранительными органами в США и других странах мира.



Жалоба CFTC "содержит неполное изложение фактов", а Binance.com, крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, не торгует с целью получения прибыли и не "манипулирует" рынком ни при каких обстоятельствах, написал Чжао в своем блоге во вторник.



В иске, поданном в окружной суд США по Северному округу штата Иллинойс, утверждается, что Binance - под руководством Чжао и Сэмюэля Лима, бывшего главного специалиста по соблюдению нормативных требований компании - нарушила правила торговли деривативами, позволив жителям США торговать различными финансовыми инструментами, связанными с цифровыми активами. При этом Binance не имела лицензии или разрешения на предоставление таких услуг в стране.



Binance создала отдельную компанию и платформу Binance.US для жителей США, которая предлагает меньшее количество криптовалют и взимает более высокие комиссии.



"Электронные письма и чаты самих ответчиков свидетельствуют о том, что усилия Binance по соблюдению законодательства были фикцией, и Binance сознательно - снова и снова - предпочитала ставить прибыль выше соблюдения закона", - заявила в понедельник Гретхен Лоу, главный заместитель директора и главный юрисконсульт отдела правоприменения CFTC.