Акции Lyft растут, поскольку Уолл-стрит приветствует смену генерального директора

В понедельник Lyft сообщила, что соучредители Логан Грин и Джон Циммер покидают посты генерального директора и президента соответственно, передавая бразды правления Дэвиду Ришеру, который был членом совета директоров с 2021 года.



Ришер был одним из первых сотрудников Amazon.com Inc и занимал должность первого руководителя отдела продуктов гиганта электронной коммерции. С 2009 года он сосредоточился на Worldreader, некоммерческой организации, соучредителем которой он является.



Аналитики считают, что Ришер, которому также приписывают активный рост Microsoft Corp, может стать предвестником смены направления деятельности компании Lyft, чья сосредоточенность на Северной Америке и совместных поездках привела к тому, что она отстала от более диверсифицированной и глобальной компании Uber Technologies Inc.



"Мы считаем, что этот переход сигнализирует о стратегическом сдвиге в сторону более активной конкуренции с Uber", - сказал аналитик Jefferies Джон Колантуони, добавив, что у Ришера впечатляющий послужной список, хотя и более чем двадцатилетней давности.