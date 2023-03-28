Более 60 процентов заключенных-трансов в Шотландии начали переходный период после осуждения

Согласно данным, полученным в соответствии с законом о свободе информации, в начале прошлого месяца в заключении находилось 19 заключенных-трансгендеров, 12 из которых (63%) начали переходный период "после даты поступления".



Семерым трансгендерам - биологическим мужчинам, идентифицирующим себя как женщину, - было разрешено отбывать наказание в женской тюрьме, несмотря на общественный и политический резонанс, поднятый в этом году в связи с трансгендерным двойным насильником Ислой Брайсон.



Брайсон была первоначально отправлена в женскую тюрьму Корнтон Вейл недалеко от Стерлинга для ожидания приговора после вынесения обвинительного приговора, но затем была переведена в мужскую тюрьму.



31-летний мужчина начал переходить от мужчины к женщине только в 2020 году после того, как его обвинили в изнасиловании двух женщин. Во время совершения преступлений Брайсон был известен как Адам Грэм.



Шотландская тюремная служба (ШТС) в своем ответе заявила, что "из этих семи человек менее пяти, находящихся под нашей опекой, были зарегистрированы как начавшие переход после даты вынесения приговора".