39 погибших в результате пожара на объекте для мигрантов в Мексике

На кадрах с места происшествия видны ряды тел, лежащих под сверкающими серебристыми простынями у здания в Сьюдад-Хуаресе, расположенном напротив Эль-Пасо, штат Техас. На месте происшествия работали машины скорой помощи и пожарные.



Тридцать девять человек погибли и 29 получили ранения в результате пожара, который вспыхнул в конце понедельника, по словам чиновника, который говорил на условиях анонимности, поскольку не имел права публично говорить об этом деле.

По сообщениям СМИ, генеральная прокуратура Мексики начала расследование и на месте происшествия работают следователи.