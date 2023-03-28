Шум на дорогах вызывает повышение артериального давления, показало исследование Лестера

Предыдущие исследования показали, что неясно, как шум или загрязнение воздуха влияют на кровяное давление.



Однако ученые заявили, что новое исследование является "переломным моментом", который может повлиять на будущую экологическую политику.



Меры по охране здоровья населения

Самуэль И Кай, преподаватель экологической эпидемиологии в Лестерском центре экологического здоровья и устойчивости, был одним из руководителей исследования.



Он сказал: "Это первое в Великобритании исследование, в котором непосредственно изучалось влияние длительного воздействия шума автомобильного транспорта на заболеваемость гипертонией в течение восьмилетнего периода наблюдения.



"Это, возможно, самое крупное и наиболее полное исследование на индивидуальном уровне в мире.



"В прошлом было проведено довольно много исследований, в которых была представлена моментальная корреляция между воздействием дорожного шума вблизи дома и гипертоническим статусом среди населения.