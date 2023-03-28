Стрельба в школе Нэшвилла: гендерная идентичность убийцы-трансвестита расследуется как возможный мотив

Одри Хейл, 28 лет, бывшая ученица школы "Ковенант", убила трех детей и трех сотрудников школы во время тщательно спланированной стрельбы в понедельник утром.



Джон Дрейк, начальник полиции города, заявил, что стрелок "идентифицировал себя как трансгендер", и рассказал, что перед тем, как устроить бойню, стрелок составил манифест, нарисовал подробную карту школы и вел наблюдение за зданием.



Отвечая на вопрос о том, могла ли гендерная идентичность Хейла быть фактором, г-н Дрейк сказал: "Есть некоторые версии на этот счет, мы изучаем все версии".



Платная Ковенантская школа связана с евангелической Пресвитерианской церковью в Америке, которая откололась от более крупной пресвитерианской организации.



В 2020 году Пресвитерианская церковь в Америке говорила о "греховности" желания и поведения трансгендеров и гомосексуалистов, по данным New York Times.



В интервью Лестеру Холту в программе NBC Nightly News г-н Дрейк сказал, что, по мнению следователей, у Хейла была "некоторая обида за то, что ему пришлось учиться в этой школе".