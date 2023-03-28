Рудченко осудил Киркорова за позицию и вашим, и нашим

Павлу Рудченко сильно не нравится тот факт, что Филипп Киркоров выступает и за рубежом, и у себя на родине.

По мнению музыкального продюсера, Киркоров не из тех артистов, которые подчиняются иделогическим установкам. Рудченко опасается, что, если того загнать в рамки, он может потерять творческий запал.

Между тем, продюсер убежден, что осуждение артиста за желание успеть и тут, и там, лишним не будет.

Откровениями по поводу деятель шоу-бизнеса поделился, общаясь с представителем портала "Слово и Дело".