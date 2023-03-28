Норвегия заявила, что будет уделять первостепенное внимание плавному переходу к сотрудничеству с Россией

Арктический совет был создан в 1996 году для обсуждения вопросов, затрагивающих полярный регион, начиная от загрязнения окружающей среды, местного экономического развития и заканчивая поисково-спасательными операциями.



Во вторник Норвегия объявила о своих приоритетах, отметив, что сосредоточит свою работу в качестве председателя на вопросах изменения климата, океанов, устойчивого экономического развития и народов Арктики.



В Арктический совет входят восемь арктических государств - Россия, США, Канада, Финляндия, Норвегия, Исландия, Швеция и Дания. Другие страны, включая Китай и Индию, являются официальными наблюдателями за деятельностью совета.



Это заставило остальные семь арктических государств в скором времени приостановить сотрудничество с Москвой, приостановив примерно треть из 130 проектов Совета, поскольку в них напрямую участвовала Россия. Россия назвала эти действия "прискорбными".