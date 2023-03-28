В понедельник ученые заявили, что анализ образцов лунного грунта, извлеченных в 2020 году в ходе китайской роботизированной миссии "Чанъэ-5", показал, что эти стеклянные сферы - расплавленные и охлажденные горные породы - образовавшиеся в результате ударов, содержат внутри себя молекулы воды, образовавшиеся в результате воздействия солнечного ветра на поверхность Луны.
"Луна постоянно подвергается бомбардировке ударными элементами - например, микрометеороидами и крупными метеороидами, - которые создают стеклянные шарики во время высокоэнергетических вспышек нагрева", - сказал планетолог Сен Ху из Института геологии и геофизики Китайской академии наук, соавтор исследования, опубликованного в журнале Nature Geoscience.
Солнечный ветер - это поток заряженных частиц, в основном протонов и электронов, выходящих из короны, самой внешней части солнечной атмосферы, и пронизывающих Солнечную систему.
Интригующий источник воды на Луне найден в стеклянных бусинах от ударов
Стеклянные шарики, образовавшиеся в результате сильных ударов космических камней о поверхность Луны, оказались с водой внутри, что, по мнению ученых, является потенциальным резервуаро для будущей деятельности человека на Луне.
В понедельник ученые заявили, что анализ образцов лунного грунта, извлеченных в 2020 году в ходе китайской роботизированной миссии "Чанъэ-5", показал, что эти стеклянные сферы - расплавленные и охлажденные горные породы - образовавшиеся в результате ударов, содержат внутри себя молекулы воды, образовавшиеся в результате воздействия солнечного ветра на поверхность Луны.