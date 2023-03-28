США могут провести первую военную казнь за более чем 60 лет

Бывший майор армии Нидал Хасан, 52 года, должен во вторник предстать перед Апелляционным судом вооруженных сил за то, что в основном считается самым смертоносным массовым расстрелом на военном объекте США.



5 ноября 2009 года Хасан вошел в центр обработки готовности на техасском посту и открыл огонь, убив 13 человек, включая беременную военнослужащую, и ранив 32 человека. Хасан признался в стрельбе на военном трибунале в 2013 году и был приговорен к смертной казни.



Если Хасан будет приговорен к смерти, это будет первая казнь военного с 1961 года, когда бывший солдат Джон Беннетт был повешен после того, как был осужден за изнасилование и попытку убийства молодой девушки.



Слушание во вторник станет следующим этапом рассмотрения дела в затянувшемся процессе военной апелляции. Независимо от результатов слушаний, остается неясным, будет ли принято решение о казни и когда.