Бывший майор армии Нидал Хасан, 52 года, должен во вторник предстать перед Апелляционным судом вооруженных сил за то, что в основном считается самым смертоносным массовым расстрелом на военном объекте США.
5 ноября 2009 года Хасан вошел в центр обработки готовности на техасском посту и открыл огонь, убив 13 человек, включая беременную военнослужащую, и ранив 32 человека. Хасан признался в стрельбе на военном трибунале в 2013 году и был приговорен к смертной казни.
Если Хасан будет приговорен к смерти, это будет первая казнь военного с 1961 года, когда бывший солдат Джон Беннетт был повешен после того, как был осужден за изнасилование и попытку убийства молодой девушки.
Слушание во вторник станет следующим этапом рассмотрения дела в затянувшемся процессе военной апелляции. Независимо от результатов слушаний, остается неясным, будет ли принято решение о казни и когда.
США могут провести первую военную казнь за более чем 60 лет
Бывший военнослужащий, приговоренный к смертной казни за стрельбу в 2009 году в Форт-Худе, штат Техас, может быть казнен после рассмотрения дела высшим военным судом страны.
Бывший майор армии Нидал Хасан, 52 года, должен во вторник предстать перед Апелляционным судом вооруженных сил за то, что в основном считается самым смертоносным массовым расстрелом на военном объекте США.