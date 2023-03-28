Восстановление промышленности Китая и теплая погода способствуют росту смога в первом квартале

Рост промышленного производства и стремление к экономическому росту в некоторых регионах вызвали скачок выбросов, сказал Лю Бинцзян, директор департамента, отвечающего за загрязнение воздуха в Министерстве экологии и окружающей среды (МЭО).



Потребление бензина и дизельного топлива также вернулось к нормальному уровню после того, как в конце прошлого года Китай отменил ограничения "нулевого коэффициента", сказал он.



"Именно здесь и кроется проблема - как скоординировать экономическое развитие и защиту окружающей среды", - сказал он.



Лю сказал, что в некоторых регионах для стимулирования экономического роста осуществлялись промышленные проекты с высоким уровнем загрязнения, что привело к росту загрязнения.



Однако неблагоприятная погода способствовала образованию смога: в некоторых северных районах температура достигла рекордно высоких для этого времени года значений, что затруднило рассеивание загрязнения.