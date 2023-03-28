Космический телескоп James Webb обнаружил отсутствие атмосферы на экзопланете TRAPPIST-1

Эта находка разрушает надежды на то, что на этой интригующей планете может существовать жизнь. Но не стоит отчаиваться - в звездной системе TRAPPIST-1 есть еще шесть похожих на Землю экзопланет, и теперь, когда "Уэбб" доказал свою способность изучать их, мы можем надеяться на новые интересные новости в недалеком будущем.



Астрономы использовали средне-инфракрасный инструмент (MIRI) космического телескопа Джеймса Вебба для измерения температуры планеты TRAPPIST-1b.

Из семи планет, составляющих звездную систему TRAPPIST-1, эта планета вращается по орбите ближе всех к родительской звезде и примерно в 1,4 раза больше Земли.



Измерения, которые, по данным Европейского космического агентства (ЕКА), представляют собой первое обнаружение "Уэббом" "любой формы света", излучаемого каменистой экзопланетой, показали, что дневная температура планеты составляет 446 градусов по Фаренгейту (230 градусов по Цельсию).

Астрономы считают, что это слишком высокая температура для того, чтобы планета имела атмосферу.