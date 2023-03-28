Великобритания повышает уровень внутренней угрозы для Северной Ирландии

Повышение уровня до второй высшей категории произошло после недавних нападений на полицейские участки и за несколько недель до того, как политические лидеры должны собраться в провинции, чтобы отпраздновать 25-ю годовщину мирного соглашения, которое в основном положило конец трем десятилетиям насилия.



Президент США Джо Байден заявил в этом месяце, что он принял приглашение посетить Северную Ирландию в апреле, а Билл и Хиллари Клинтон должны посетить мероприятия, связанные с этой годовщиной.



"Общественность должна сохранять бдительность, но не тревожиться, и продолжать сообщать о любых возникающих опасениях", - сказал в письменном заявлении Крис Хитон-Харрис, британский министр провинции.



Британское правительство заявило, что уровень угрозы был повышен с "существенного" после недавнего нападения на полицейских, и не считает, что это связано с годовщиной.