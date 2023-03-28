Канада усилит развитие чистых технологий в бюджете, чтобы уравнять шансы с США

Страны по всему миру борются за долю в низкоуглеродной экономике будущего. На Канаду оказывается большее давление в плане увеличения "зеленых" инвестиций, чтобы уравнять шансы с Соединенными Штатами, которые в прошлом году приняли ряд масштабных стимулов в рамках Закона о снижении инфляции (IRA).



На прошлой неделе Фриланд заявила, что Канада находится на "решающем перекрестке" для "зеленого" перехода и что было бы "безрассудно" не делать крупные инвестиции в чистые технологии. Но она также заявила, что не хочет разжигать инфляцию, а замедление роста означает, что фискальная ответственность оправдана.



"Конечно, федеральному правительству необходимо улучшить положение Канады, чтобы конкурировать с США за инвестиции в энергетический переход", - сказал в своей записке Рэндалл Бартлетт, старший директор по экономике Канады в Desjardins. "Но для этого нельзя разорять банк".



Фриланд представит документ в парламент примерно в 16:00 по восточному времени (2000 GMT).



Премьер-министр Джастин Трюдо, поставивший цель добиться нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, сделал борьбу с изменением климата краеугольным камнем своего руководства.