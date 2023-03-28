Ученые доказали, что запах пота чужого тела помогает женщинам перестать постоянно нервничать

Век живи - век учись! Чего только удивительного не услышишь, даже будучи представителем солидного возраста.

Оказывается, запах пота, исходящий от чужого тела, способен помочь справиться с повышенной тревожностью.

Ученые доказали, что неприятный запах, раздражая, имеет совершенно обратный эффект. Представителям прекрасного пола этот "аромат" помогает перестать нервничать.

Эксперимент, проведенный с девушками, проблемой которых является излишняя тревожность, дал потрясающие результаты.

У 39 % испытуемых этот показатель значительно снизился. Среди тех, кто просто получал традиционное в этих случаях лечение, процент оказался порядком ниже - 17 %