Ученые доказали, что запах пота чужого тела помогает женщинам перестать постоянно нервничать

Век живи - век учись! Чего только удивительного не услышишь, даже будучи представителем солидного возраста.
Оказывается, запах пота, исходящий от чужого тела, способен помочь справиться с повышенной тревожностью.
Ученые доказали, что неприятный запах, раздражая, имеет совершенно обратный эффект. Представителям прекрасного пола этот "аромат" помогает перестать нервничать.
Эксперимент, проведенный с девушками, проблемой которых является излишняя тревожность, дал потрясающие результаты.
У 39 % испытуемых этот показатель значительно снизился. Среди тех, кто просто получал традиционное в этих случаях лечение, процент оказался порядком ниже - 17 %