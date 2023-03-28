Макри заявил, что не будет участвовать в президентских выборах в Аргентине

«Я хочу ратифицировать решение о том, что я не буду баллотироваться на следующих выборах, и я убежден, что мы должны расширить политическое пространство для изменений, которые мы инициировали, и что мы должны вдохновлять других своими действиями», — заявил президент. политик либеральной идеологии.

В последние месяцы, в то время как несколько лидеров коалиции Макри выступили вперед и объявили о своей кандидатуре, перед октябрьскими выборами в августе пройдут предварительные выборы, на которых каждый политический фронт определит своих окончательных кандидатов, СМИ и аналитики предположили, каким будет решение.

Бывшего президента, который на выборах 2019 года проиграл действующему главе государства Альберто Фернандесу, набрав 40,28% голосов.