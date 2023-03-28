28 марта интернет-газета "Военкоры Русской Весны" опубликовало фрагмент интервью с основателями частной военной кампании "Wagner Group" Евгением Пригожиным, поинтересовавшись у него, правдивы ли слухи о переброске сил подконтрольных ему подразделений к Авдеевке для штурма данного города.

По словам Пригожина, распространяемая в сети информация о передислокации бойцов "Группы Вагнера" на Авдеевский участок фронта в корне не соответствует действительности. Евгений Пригожин утверждает, что под Авдеевкой находятся лишь военнослужащие армии России и отсутствуют добровольцы из штурмовых отрядов.

Характерно, что ранее военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали заявление представителя запрещённого в России "Легиона Свобода" Максима Морозова, который утверждает, что российские войска достигли существенного успеха на Артемовском направлении. При этом сражающийся на стороне Киева военный заявил, что Авдеевка обстреливалась все девять лет с момента начала конфликта на Донбассе.

Морозов утверждает, что все дороги, ведущие к Авдеевке, находятся под огневым контролем вооружённых сил России, однако подразделения ВСУ не спешат выходить из города, намереваясь продолжить свои попытки по удержанию данного населённого пункта. В то же время Максим Морозов признал, что в первый день спецоперации украинская оборона Авдеевки могла пасть за несколько часов.

Примечательно, что ранее Евгений Пригожин сообщал о том, что все дороги, ведущие в Артемовск Донецкой Народной республики, также контролируются российскими войсками, что не позволяет ВСУ вывозить раненых из города и ввозить в него боеприпасы.