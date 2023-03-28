Резник высказался об артистах покинувших страну перед своим 85-летием, которое отмечает 4 апреля

В начале апреля состоится концерт, приуроченный к 85-летию поэта-песенника Ильи Резника.

Культурный деятель отметил, что торжество откроет композиция "Не отрекайся от страны", которую он исполнит с ансамблем Национальной гвардии.

Название песни Резник назвал своей гражданской позицией, отметив, что глубоко разочарован отъездом за рубеж некоторых людей, с которыми был очень близок.

Артист уверен, что творческой личности нечего делать за границей. Он убежден, что ностальгия не даст спокойно существовать соотечественникам, покинувшим РФ.