Миссисипи продолжает наблюдать за торнадо, поскольку начинает оценивать ущерб

Погодная служба Миссисипи предупредила, что новые торнадо могут возникнуть в ближайшие часы, хотя и в южной части штата, но не в округах, наиболее пострадавших от явлений, произошедших в пятницу вечером, - Кэрролл, Хамфрис, Монро и Шарки.



Между тем, Национальная метеорологическая служба сообщила, что сильные грозы сохранятся до сегодняшнего вечера на большей части южных и юго-восточных штатов.



"Возможны отдельные сильные торнадо и град, особенно от центральной Луизианы до центральной/южной Алабамы", - говорится в сообщении в социальных сетях. В пятницу в Алабаме один человек также погиб в результате экстремальных погодных условий.



На пресс-конференции губернатор Миссисипи Тейт Ривз, республиканец, сказал, что они "внимательно следят" за возможными погодными явлениями в его штате и что персонал чрезвычайных служб готов действовать в случае необходимости.