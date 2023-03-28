Погодная служба Миссисипи предупредила, что новые торнадо могут возникнуть в ближайшие часы, хотя и в южной части штата, но не в округах, наиболее пострадавших от явлений, произошедших в пятницу вечером, - Кэрролл, Хамфрис, Монро и Шарки.
Между тем, Национальная метеорологическая служба сообщила, что сильные грозы сохранятся до сегодняшнего вечера на большей части южных и юго-восточных штатов.
"Возможны отдельные сильные торнадо и град, особенно от центральной Луизианы до центральной/южной Алабамы", - говорится в сообщении в социальных сетях. В пятницу в Алабаме один человек также погиб в результате экстремальных погодных условий.
На пресс-конференции губернатор Миссисипи Тейт Ривз, республиканец, сказал, что они "внимательно следят" за возможными погодными явлениями в его штате и что персонал чрезвычайных служб готов действовать в случае необходимости.
Миссисипи продолжает наблюдать за торнадо, поскольку начинает оценивать ущерб
Штат Миссисипи остается в состоянии боевой готовности из-за торнадо, которые могут возникнуть в ближайшие часы на юго-востоке США.
Погодная служба Миссисипи предупредила, что новые торнадо могут возникнуть в ближайшие часы, хотя и в южной части штата, но не в округах, наиболее пострадавших от явлений, произошедших в пятницу вечером, - Кэрролл, Хамфрис, Монро и Шарки.
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