Окончание забастовки происходит "из чувства ответственности", говорится в заявлении профсоюза, в котором работники столичного управления отходами заявляют, что их мобилизация "не закончилась" и они благодарны за поддержку, полученную от населения, несмотря на причиненные неудобства.
Забастовка началась 6-го числа, как часть протестов рабочих и профсоюзов против пенсионной реформы, продвигаемой правительством, и затронула на своем пике половину из двадцати районов столицы, тех, у кого обслуживание не находится в руках контрактов с частными компаниями.
На улицах этой половины Парижа скопилось до 10 000 тонн мусора.
Парижская забастовка мусорщиков закончится завтра после 23 дней простоя
Забастовка мусорщиков, охватившая значительную часть Парижа, завершится завтра, в среду, после 23 дней перерыва в работе, объявил сегодня профсоюз CGT.
Окончание забастовки происходит "из чувства ответственности", говорится в заявлении профсоюза, в котором работники столичного управления отходами заявляют, что их мобилизация "не закончилась" и они благодарны за поддержку, полученную от населения, несмотря на причиненные неудобства.
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19:19
Иван Ободов
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19:13
Иван Ободов
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