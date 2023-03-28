Парижская забастовка мусорщиков закончится завтра после 23 дней простоя

Окончание забастовки происходит "из чувства ответственности", говорится в заявлении профсоюза, в котором работники столичного управления отходами заявляют, что их мобилизация "не закончилась" и они благодарны за поддержку, полученную от населения, несмотря на причиненные неудобства.



Забастовка началась 6-го числа, как часть протестов рабочих и профсоюзов против пенсионной реформы, продвигаемой правительством, и затронула на своем пике половину из двадцати районов столицы, тех, у кого обслуживание не находится в руках контрактов с частными компаниями.



На улицах этой половины Парижа скопилось до 10 000 тонн мусора.