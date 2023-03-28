Закалка для рассады: как ее провести, чтобы повысить урожайность растения

В первые сутки процедуры нужно снизить градус помещения, где находится рассада. Для этого можно открыть форточку, накрыть батарею плотной тканью и так далее.

Идеально, если температура, где непосредственно находятся сеянцы, будет примерно плюс 18-19 градусов.

Затем на день выносить рассаду на застекленный балкон, неотапливаемую веранду. Если тепло, то и на улицу - в этом случае нужно следить, чтобы на растение не попадали прямые лучи, так как это может обжечь рассаду.

В этот период для повышения иммунитета нужно трижды опрыскать культуры такими средствами, как Эпин, Гетероаусин, Лариксин, Новосил или Циркон. В первый раз - сразу, во второй - в середине цикла, и третий - в конце закалки.

Чтобы защитить сеянцы от грибковых инфекций, за время закаливания нужно трижды опрыскать рассаду раствором аптечного йода (10-15 капель на 1 л воды). Но не обильно, а просто смочить поверхность листочков.