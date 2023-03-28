Для присутствия на театральной премии Светлана Ходчекова выбрала темное бархатное платье в пол с открытыми плечами. Аксессуарами к наряду стали колье и серьги с бриллиантами. Образ завершили лакированные туфли-лодочки.
Ходчекова появилась на Премии МХТ имени Чехова в непривычном для себя образе
Актриса Светлана Ходченкова порадовала посетителей церемонии награждения МХТ имени Чехова элегантным образом.
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Мероприятие состоялось 27 марта. В Международный день театра премии МХТ имени Чехова вручались театральным деятелям в возрасте до 35 лет.
На культурном мероприятии также присутствовали Данила Козловский и Оксана Акиньшина, которых в СМИ отправили в США.
Андрей Мерзликин, Александр Петров, Анна Михалкова, Марина Зудина и многие другие известные артисты также посетили церемонию награждения Художественного театра.
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19:19
Иван Ободов
Аэропорт Бен-Гурион отменяет вылеты из-за забастовки против судебной реформы
Главный международный аэропорт Израиля имени Бен Гуриона отменил сегодня взлеты самолетов после того, как работники объявили забастовку в рамках широкомасштабного протеста против противоречивой судебной реформы.
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19:13
Иван Ободов
Прибыль компании по производству электромобилей BYD в 4 квартале выросла в 11 раз
Китайский гигант по производству электромобилей BYD Co Ltd сообщил о 11-кратном увеличении прибыли в четвертом квартале, поскольку компания расширила свое лидерство на внутреннем рынке благодаря широкому ассортименту продукции.
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