Ходчекова появилась на Премии МХТ имени Чехова в непривычном для себя образе

18:22 2023-03-28

Актриса Светлана Ходченкова порадовала посетителей церемонии награждения МХТ имени Чехова элегантным образом.

Для присутствия на театральной премии Светлана Ходчекова выбрала темное бархатное платье в пол с открытыми плечами. Аксессуарами к наряду стали колье и серьги с бриллиантами. Образ завершили лакированные туфли-лодочки.

  • Изображение статьи

    Мероприятие состоялось 27 марта. В Международный день театра премии МХТ имени Чехова вручались театральным деятелям в возрасте до 35 лет.

    На культурном мероприятии также присутствовали Данила Козловский и Оксана Акиньшина, которых в СМИ отправили в США.

    Андрей Мерзликин, Александр Петров, Анна Михалкова, Марина Зудина и многие другие известные артисты также посетили церемонию награждения Художественного театра.