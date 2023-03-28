Ходчекова появилась на Премии МХТ имени Чехова в непривычном для себя образе

Мероприятие состоялось 27 марта. В Международный день театра премии МХТ имени Чехова вручались театральным деятелям в возрасте до 35 лет.

На культурном мероприятии также присутствовали Данила Козловский и Оксана Акиньшина, которых в СМИ отправили в США.

Андрей Мерзликин, Александр Петров, Анна Михалкова, Марина Зудина и многие другие известные артисты также посетили церемонию награждения Художественного театра.