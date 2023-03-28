Марш учителей пройдет 28 марта в Боготе, чтобы продемонстрировать свое неприятие кандидатуры Клаудии Лопес на пост мэра

"Мы собираемся провести мирный марш, потому что мы осуждаем нарушения в расходовании городского бюджета, который составляет более 23 миллиардов долларов на образование, но мы видим, что имеет место конкретное расточительство", - заявила Андреа Сандино, представитель профсоюза учителей Боготы, насчитывающего 27 000 членов, в интервью радиостанции RCN.



Эти марши проходят под руководством районной Ассоциации работников образования (ADE) и являются частью аффилированных профсоюзов Колумбийской федерации работников образования (Fecode).

Их цель - потребовать скорейшего согласования списка требований к округу, в котором они выражают свое недовольство позициями и руководством Министерства образования.