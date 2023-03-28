В 9:00 по местному времени (13:00 GMT) фьючерсные контракты на WTI с поставкой в мае выросли на 0,12 доллара по сравнению с закрытием предыдущего дня, а черное золото восстановило психологический барьер в 70 долларов.
Американская эталонная нефть выросла вчера на 5,1% и восстановила барьер в $70, чему способствовал возросший оптимизм в отношении того, что банковский кризис, развязанный Silicon Valley Bank (SVB), который купил First Citizens, удастся сдержать.
"Аппетит к риску улучшился в начале недели благодаря спокойным выходным для банков. Это позволило акциям раллировать, а доходности - расти на фоне укрепления экономических перспектив, что, в свою очередь, поднимает цены на нефть", - сказал сегодня утром аналитик Oanda Крейг Эрлам.
На вчерашний мощный рост также повлияли планы президента России Владимира Путина переместить ядерное оружие в Беларусь или потенциальное сокращение добычи и экспорта нефти из Иракского Курдистана.
Техасская нефть выросла на 0,16% по цене 72,93 доллара за баррель
Цена на сырую нефть марки Texas Intermediate (WTI) открылась во вторник небольшим повышением на 0,16% до 72,93 доллара за баррель, после вчерашнего сильного подъема.
В 9:00 по местному времени (13:00 GMT) фьючерсные контракты на WTI с поставкой в мае выросли на 0,12 доллара по сравнению с закрытием предыдущего дня, а черное золото восстановило психологический барьер в 70 долларов.
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