Техасская нефть выросла на 0,16% по цене 72,93 доллара за баррель

В 9:00 по местному времени (13:00 GMT) фьючерсные контракты на WTI с поставкой в мае выросли на 0,12 доллара по сравнению с закрытием предыдущего дня, а черное золото восстановило психологический барьер в 70 долларов.



Американская эталонная нефть выросла вчера на 5,1% и восстановила барьер в $70, чему способствовал возросший оптимизм в отношении того, что банковский кризис, развязанный Silicon Valley Bank (SVB), который купил First Citizens, удастся сдержать.



"Аппетит к риску улучшился в начале недели благодаря спокойным выходным для банков. Это позволило акциям раллировать, а доходности - расти на фоне укрепления экономических перспектив, что, в свою очередь, поднимает цены на нефть", - сказал сегодня утром аналитик Oanda Крейг Эрлам.



На вчерашний мощный рост также повлияли планы президента России Владимира Путина переместить ядерное оружие в Беларусь или потенциальное сокращение добычи и экспорта нефти из Иракского Курдистана.