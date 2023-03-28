Центральный банк Бразилии видит ухудшение внешних условий и неопределенность

Это заявление содержится в протоколе последнего заседания, на котором Центральный банк на прошлой неделе принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 13,75 % годовых, на фоне резкой критики со стороны правительства президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.



Согласно протоколу заседания, опубликованному во вторник, рынки "необходимо контролировать", а "центральные экономики" должны "разделять" "цели и инструменты" при "проведении денежно-кредитной политики".



"Последние данные о глобальной активности и инфляции остаются устойчивыми, а денежно-кредитная политика в центральных экономиках продолжает двигаться по сокращающему пути", в дополнение к "прогнозу глобального роста ниже потенциала", говорится в документе.



Однако "смягчение политики для борьбы с ковид-19 в Китае, более мягкая зима в Европе и возможность постепенного замедления роста в США смягчают замедление мировой экономики", - добавил он.