Это заявление содержится в протоколе последнего заседания, на котором Центральный банк на прошлой неделе принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 13,75 % годовых, на фоне резкой критики со стороны правительства президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
Согласно протоколу заседания, опубликованному во вторник, рынки "необходимо контролировать", а "центральные экономики" должны "разделять" "цели и инструменты" при "проведении денежно-кредитной политики".
"Последние данные о глобальной активности и инфляции остаются устойчивыми, а денежно-кредитная политика в центральных экономиках продолжает двигаться по сокращающему пути", в дополнение к "прогнозу глобального роста ниже потенциала", говорится в документе.
Однако "смягчение политики для борьбы с ковид-19 в Китае, более мягкая зима в Европе и возможность постепенного замедления роста в США смягчают замедление мировой экономики", - добавил он.
Центральный банк Бразилии видит ухудшение внешних условий и неопределенность
Центральный банк Бразилии заявил во вторник, что внешняя среда "ухудшилась" в связи с недавними эпизодами кризиса банковских учреждений в США и Европе, и что это усилило "неопределенность" и "волатильность".
Это заявление содержится в протоколе последнего заседания, на котором Центральный банк на прошлой неделе принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 13,75 % годовых, на фоне резкой критики со стороны правительства президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
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