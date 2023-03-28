Дефицит торгового баланса вырос на 0,6 процента до 91,6 миллиарда долларов, сообщило Министерство торговли во вторник. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что дефицит торговли товарами останется неизменным и составит $91 млрд.
"Согласно сегодняшним результатам, средний номинальный дефицит товаров за первые два месяца текущего квартала составил 91,4 миллиарда долларов, что примерно на 1 миллиард долларов выше, чем в среднем за весь четвертый квартал", - сказал Лу Крэндалл, главный экономист Wrightson ICAP в Бруклине, Нью-Йорк.
"Учитывая, что в этом квартале профицит услуг будет снижаться, представляется вероятным, что чистый экспорт окажет небольшое влияние на оценки ВВП первого квартала, добавив около половины процентного пункта к росту в четвертом квартале".
Экспорт товаров в прошлом месяце упал на 3,8 процента до 167,8 миллиарда долларов. Снижение было вызвано 11,9-процентным падением поставок автотранспортных средств и запчастей.
Дефицит торговли товарами в США немного увеличился в феврале
Дефицит торгового баланса США в феврале незначительно увеличился на фоне снижения экспорта, что может стать тормозом роста в первом квартале.
Дефицит торгового баланса вырос на 0,6 процента до 91,6 миллиарда долларов, сообщило Министерство торговли во вторник. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что дефицит торговли товарами останется неизменным и составит $91 млрд.
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