Китай завершает первую сделку по продаже СПГ с оплатой в юанях

Было продано около 65 000 тонн СПГ, импортированного из Объединенных Арабских Эмиратов, говорится в заявлении.



TotalEnergies подтвердила Reuters, что в сделке участвовал СПГ, импортированный из Объединенных Арабских Эмиратов, но не стала давать дальнейших комментариев.



CNOOC не сразу ответила на просьбу о комментарии.



В последние годы Китай уделяет особое внимание заключению нефтегазовых сделок в юанях, стремясь утвердить свою валюту на международном уровне и ослабить доминирование доллара в мировой торговле.



Россия все активнее использует юань на фоне западных санкций.



Во время декабрьского визита в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд президент Си Цзиньпин заявил, что Китай будет "в полной мере использовать" Шанхайскую биржу в качестве платформы для расчетов по нефтегазовым сделкам в юанях.