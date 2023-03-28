Китай завершает первую сделку по продаже СПГ с оплатой в юанях

18:41 2023-03-28

Китайская национальная нефтяная компания CNOOC и французская TotalEnergies завершили первую в Китае сделку по продаже СПГ в юанях через Шанхайскую биржу нефти и природного газа, сообщила биржа во вторник.

Было продано около 65 000 тонн СПГ, импортированного из Объединенных Арабских Эмиратов, говорится в заявлении.

TotalEnergies подтвердила Reuters, что в сделке участвовал СПГ, импортированный из Объединенных Арабских Эмиратов, но не стала давать дальнейших комментариев.

CNOOC не сразу ответила на просьбу о комментарии.

В последние годы Китай уделяет особое внимание заключению нефтегазовых сделок в юанях, стремясь утвердить свою валюту на международном уровне и ослабить доминирование доллара в мировой торговле.

Россия все активнее использует юань на фоне западных санкций.

Во время декабрьского визита в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд президент Си Цзиньпин заявил, что Китай будет "в полной мере использовать" Шанхайскую биржу в качестве платформы для расчетов по нефтегазовым сделкам в юанях.