Национальная администрация безопасности дорожного движения сообщила, что предварительная оценка касается автомобилей 2022 и 2023 модельного года.
В обоих автомобилях было обнаружено недостаточное количество креплений ремней безопасности, хотя ни один из инцидентов не привел к столкновению автомобилей, сообщили в управлении.
США расследуют 50 000 автомобилей Tesla Model X по поводу ремней безопасности передних сидений
Во вторник американские регуляторы автомобильной безопасности заявили, что они начинают расследование в отношении 50 000 автомобилей Tesla Model X после получения двух жалоб о неисправности передних ремней безопасности.
Национальная администрация безопасности дорожного движения сообщила, что предварительная оценка касается автомобилей 2022 и 2023 модельного года.
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