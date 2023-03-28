США расследуют 50 000 автомобилей Tesla Model X по поводу ремней безопасности передних сидений

18:42 2023-03-28

Во вторник американские регуляторы автомобильной безопасности заявили, что они начинают расследование в отношении 50 000 автомобилей Tesla Model X после получения двух жалоб о неисправности передних ремней безопасности.

Национальная администрация безопасности дорожного движения сообщила, что предварительная оценка касается автомобилей 2022 и 2023 модельного года.

В обоих автомобилях было обнаружено недостаточное количество креплений ремней безопасности, хотя ни один из инцидентов не привел к столкновению автомобилей, сообщили в управлении.