США расследуют 50 000 автомобилей Tesla Model X по поводу ремней безопасности передних сидений

Национальная администрация безопасности дорожного движения сообщила, что предварительная оценка касается автомобилей 2022 и 2023 модельного года.



В обоих автомобилях было обнаружено недостаточное количество креплений ремней безопасности, хотя ни один из инцидентов не привел к столкновению автомобилей, сообщили в управлении.