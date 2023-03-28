Adidas прекращает сотрудничество с Бейонсе, сообщили WSJ

Если информация подтвердится, это станет вторым громким разрывом между Adidas и партнером-знаменитостью, после того как немецкий гигант спортивной одежды прекратил сотрудничество с Канье Уэстом из-за его антисемитских комментариев.



Компания Adidas, которая в апреле 2019 года подписала соглашение с Бейонсе о перезапуске бренда Ivy Park, отказалась от комментариев.



The Hollywood Reporter первым сообщил о разрыве связей между гигантом спортивной одежды и американской поп-звездой, заявив в прошлый четверг, что решение было обоюдным и сославшись на "значительные творческие разногласия".



По данным The Wall Street Journal, продажи Ivy Park были ниже ожиданий на протяжении многих лет.