Adidas прекращает сотрудничество с Бейонсе, сообщили WSJ

18:43 2023-03-28

Adidas прекратил сотрудничество с Бейонсе, сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Если информация подтвердится, это станет вторым громким разрывом между Adidas и партнером-знаменитостью, после того как немецкий гигант спортивной одежды прекратил сотрудничество с Канье Уэстом из-за его антисемитских комментариев.

Компания Adidas, которая в апреле 2019 года подписала соглашение с Бейонсе о перезапуске бренда Ivy Park, отказалась от комментариев.

The Hollywood Reporter первым сообщил о разрыве связей между гигантом спортивной одежды и американской поп-звездой, заявив в прошлый четверг, что решение было обоюдным и сославшись на "значительные творческие разногласия".

По данным The Wall Street Journal, продажи Ivy Park были ниже ожиданий на протяжении многих лет.