По состоянию на 1020 GMT трехмесячный никель на Лондонской бирже металлов (LME) подорожал на 0,7 процента до $24 000 за тонну после роста на 1,6 процента накануне, когда он достиг трехнедельного максимума.
Цены на никель упали на 28 процентов примерно за семь недель из-за опасений по поводу слабого спроса и роста производства в Индонезии, после чего на прошлой неделе произошло восстановление.
"Никель был переоценен в сторону снижения, но я бы сказал, что $23 000 или $24 000 - это справедливое и равновесное значение для рынка", - сказал независимый консультант Робин Бхар. "Спрос будет высоким, в этом нет сомнений, но из Индонезии поступает много предложения, поэтому я думаю, что в этом году на рынке будет баланс или профицит".
Спекулятивная короткая позиция на LME достигла 20% от открытого интереса на закрытии в пятницу, что является самым высоким показателем с июля 2022 года, но в последнее время шорты закрывают некоторые позиции, говорится в отчете брокера Marex.
Цены на никель подскочили в пятницу после того, как данные показали, что запасы на складах, связанных с Шанхайской фьючерсной биржей, упали на 28% за неделю до самого низкого уровня с июля.
Никель растет на фоне короткого покрытия и низких запасов, медь падает
Во вторник цены на никель продолжали расти, чему способствовало сокращение запасов и короткое покрытие спекулянтами.
По состоянию на 1020 GMT трехмесячный никель на Лондонской бирже металлов (LME) подорожал на 0,7 процента до $24 000 за тонну после роста на 1,6 процента накануне, когда он достиг трехнедельного максимума.
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