Billie Eilish стала независимой в 21 год: сейчас она живет в особняке за 2 миллиона долларов

Для этого 21-летняя певица купила дом в Лос-Анджелесе стоимостью 2,3 миллиона долларов, который когда-то принадлежал ее коллеге Леоне Льюис.



Сама автор-исполнительница хотела сообщить эту новость во время своего выступления на подкасте "Нужен друг", в котором она предпочла не упоминать о кошмаре, который ей пришлось пережить в последнее время из-за преследователя, который часто появлялся у дверей дома и угрожал убить ее и всю ее семью.

"Прошлым летом наступил момент, когда я почувствовала, что должна начать вести себя как взрослая, иметь свое собственное пространство и все такое. С возрастом мне это становится все нужнее", - объяснила она.



Это не означает, как она ясно дала понять в разговоре, что Билли хочет слишком отдалиться от своих родителей, с которыми она всегда была очень близка.

Настолько, что ее новое место жительства находится недалеко от ее прежнего дома, куда она возвращается всякий раз, когда ей удается найти время в своем плотном графике.

"Я переехала, так уж получилось, но я хочу, чтобы мои родители были рядом. Когда у меня выдается выходной, я возвращаюсь, чтобы побыть с ними. Это первое, о чем я думаю", - сказал он в интервью.