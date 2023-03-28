Себастьян Ллетгет публично извинился перед Бекки Джи после признания своей неверности

Эти догадки были подкреплены бесценными графическими материалами, находящимися в распоряжении одного или нескольких человек, которые в последнее время вымогали у спортсмена деньги. Не уступив их требованиям, эти предполагаемые доказательства были распространены в социальных сетях, что вынудило полузащитника ФК "Даллас" публично вмешаться и признать, что он не справился с поставленной задачей.



Не вдаваясь в подробности, Ллетгет открыто признал, что не проявил должного уважения к своей девушке, которой он причинил ужасную боль и унижение, которые усилились из-за масштабов, которых достигла полемика в социальных сетях.

По этой причине футболист пообещал пройти курс терапии, чтобы устранить те области своего поведения, "которые требуют исцеления", чтобы вернуть любовь и доверие, которые оказала ему исполнительница.



"Для тебя, Бекки, ты была светом моей жизни, моей силой, человеком, который всегда дарил мне безусловную любовь. Вместо того чтобы почтить тебя и отплатить тебе за эту ежедневную любовь, я сделал все наоборот: причинил боль и проявил неуважение к человеку, которого люблю больше всех на свете.

Мне очень жаль, я сделаю все возможное, чтобы вернуть доверие и любовь, которых ты заслуживаешь", - написал он в пространном послании, в котором также извинился перед своими товарищами по команде, болельщиками, друзьями и семьей за плохой пример, который он подал в разгар скандала.