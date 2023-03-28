Селена Гомес и Зейн Малик: неожиданная новая пара

Источники из окружения исполнителя, который живет в США, чтобы быть ближе к своей маленькой дочке, говорят, что он очень взволнован перспективой построить прочные и длительные отношения с актрисой.

Однако пока они просто узнают друг друга получше и наслаждаются обществом друг друга в полной мере, поскольку им не нужно спешить совершать те же ошибки, которые привели к краху их предыдущие любовные истории.



"Зейн и Селена знают друг друга уже много лет, и он определенно влюблен в нее.

Он всегда восхищался ею и считает ее удивительной женщиной, как внутри, так и снаружи. Их отношения пока несерьезны, и она вольна быть с тем, с кем хочет. Но Зейн очень взволнован, он хочет быть с Селеной и посмотреть, куда пойдут их отношения", - рассказал инсайдер журналу Us Weekly.