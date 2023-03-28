Эй Джей МакЛин, певец Backstreet Boys, и его жена Рошель объявили о временном расставании

Паре необходимо время для себя, а также подумать о наиболее подходящих способах решения всех проблем, возникших в результате их последнего кризиса в отношениях, который, как они надеются, является лишь незначительным всплеском, который не поставит под угрозу их захватывающее совместное будущее.



Супруги женаты с 2011 года и являются родителями маленьких Авы Джеймс и Лирика Дина.

В 2019 году исполнитель объявил, что ему пришлось значительно сократить свое присутствие в социальных сетях, чтобы сосредоточиться на нуждах семьи и своей насыщенной профессиональной жизни, поэтому он решил сообщить новость TMZ, а затем попросил уважать его право на частную жизнь и право его близких.



"Брак - это тяжело, но он того стоит. Мы решили временно разойтись по взаимному согласию, чтобы поработать над собой и нашим браком в надежде построить более крепкое будущее. Мы планируем снова сойтись и продолжать заботиться друг о друге и о нашей семье.

Мы просим уважения и конфиденциальности в это время", - говорится в записке, которой поделилась 45-летняя американская артистка.