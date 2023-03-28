Принц Эндрю попытается еще раз очистить свой имидж, написав автобиографию

В случае с принцем Эндрю это была бы идеальная возможность без помех поделиться своей версией событий о его дружбе с покойным Джеффри Эпштейном, который покончил с собой в тюрьме в ожидании суда за торговлю людьми и сексуальную эксплуатацию.



Если он всерьез намерен открыть этот ящик Пандоры, он не сможет не упомянуть Вирджинию Джуффре, женщину, которая обвинила его в сексуальном насилии над ней, когда она была несовершеннолетней в международной сети детской проституции Эпштейна.

В итоге Андрес конфиденциально урегулировала дело за нераскрытую сумму денег, признав, что она была жертвой сексуального насилия, и избежав судебного разбирательства в США.



Сделка с крупным издательством для публикации ее книги означала бы столь необходимую финансовую поддержку сейчас, когда ее брат Чарльз пошел на сокращение числа людей, работающих от имени монарха и получающих финансовую помощь. Эндрю также не получил денежных вливаний после смерти своего отца, поскольку нынешний король был единственным бенефициаром наследства, как это принято в британской монархии.