Джереми Реннер встал на ноги после серьезной аварии

52-летний актер получил травму грудной клетки и серьезные повреждения, из-за которых ему пришлось как минимум дважды перенести операцию и провести две недели в отделении интенсивной терапии.



В течение последних нескольких месяцев он использовал социальные сети для общения со своими поклонниками, которым помогала его семья, сначала чтобы сообщить, что он вне опасности, а затем чтобы выразить свою благодарность за все те проявления привязанности, которые он получил. Он также хотел показать свой прогресс в реабилитационной терапии и теперь поделился видео, на котором он впервые после аварии встает на ноги и идет по беговой дорожке.



Один из его друзей взял на себя ответственность записать этот важный момент, чтобы отметить тот факт, что он теперь может ходить своими ногами, хотя он все еще не может поддерживать свой собственный вес без помощи жгутов, которые крепятся вокруг его талии.



"Теперь мне нужно найти ДРУГИЕ вещи, чтобы занять свое время, чтобы мое тело могло восстановиться после моей силы воли", - отметил Джереми в подписи, признавая, что иногда он бывает нетерпелив и требует от себя слишком многого.