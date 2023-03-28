Аманда Байнс останется в психиатрической клинике еще как минимум на неделю

Закон штата Калифорния позволяет поместить человека в психиатрическую клинику против его воли, если он представляет опасность для себя или окружающих.



Эта мера - известная как 5150 в соответствии с разделом Кодекса благосостояния и институтов Калифорнии, в котором она фигурирует - предусматривает 72-часовую изоляцию, но, похоже, Аманда будет находиться под стражей еще как минимум неделю.



TMZ сообщает, что бывшая звезда подросткового возраста "не общается ни с кем из окружающих" и что "никаких планов" после ее выписки не было составлено.



Несколько свидетелей утверждают, что видели исполнительницу одиноко бредущей по улице, и никто ее не узнал. По их словам, она не проявляла агрессивного поведения, а когда к ней подошла женщина, чтобы предложить помощь, она лишь попросила ее обнять. В конце концов, именно она сама предупредила полицию и была доставлена в полицейский участок, после чего ее госпитализация была одобрена.