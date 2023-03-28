Сын Эндрю Ллойда Уэббера умер в возрасте 43 лет

"Я опустошен тем, что должен сообщить, что мой любимый старший сын, Ник, умер несколько часов назад в больнице Бейзингстока. Вся его семья в сборе, и мы все совершенно убиты горем".



Недавно Ллойд Уэббер объявил, что Николас был переведен в хоспис.



Автор песен подтвердил эту новость на Instagram и рассказал, что его сын был болен пневмонией.



На платформе он прокомментировал это: "Я хочу поблагодарить вас за поддержку моего сына Ника. Сейчас его перевели в хоспис, и ему очень тяжело.

Я думаю, что он уже преодолел худшее из первого приступа пневмонии, который у него был в результате рака, что ужасно. Мы все здесь, и семья здесь объединилась, я думаю, это было правильное место для всех нас".



Музыкальный импресарио сказал поклонникам, что он "очень расстроен" тем, что пропустил открытие своего нового шоу "Плохая Золушка" в Нью-Йорке.