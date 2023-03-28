Профсоюзы призывают правительство Франции отложить пенсионную реформу

"Если протянутая рука означает повторное обсуждение вопросов работы и пенсий, а реформу пока оставим в стороне (...) Если эти два вопроса будут на столе, мы будем их обсуждать", - сказал Лоран Берже, представитель реформистского профсоюза CFDT, в интервью France 2.



Франция с января находится в эпицентре крупного социального конфликта, который обострился 16 марта, когда президент Франции Эммануэль Макрон решил принять указ о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году.



После его окончательного принятия четыре дня спустя правительство пытается продвинуться вперед по другим вопросам, закрыв главу об этой реформе, хотя все более ожесточенные демонстрации продолжаются: на улицы вышло более миллиона человек.



"Пенсионный закон позади", - повторил в понедельник пресс-секретарь правительства Оливье Веран, поскольку правительство пытается разрядить обстановку и составить дорожную карту для предстоящих проектов.



В интервью AFP в воскресенье премьер-министр заявила, что она находится "в распоряжении" политических партий, профсоюзов и коллективов, чтобы "успокоить ситуацию", подчеркнув при этом, что реформа "продолжит свой курс".