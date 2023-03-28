Северная Корея заявляет о первых доказательствах наличия тактического ядерного оружия

Северная Корея уже давно утверждает, что у нее есть тактическое ядерное оружие, способное поражать цели в Южной Корее.



Но фотографии, опубликованные во вторник в государственной газете, впервые стали доказательством.



Однако проверить, действительно ли это так, невозможно. Пока Северная Корея не испытает одно из этих устройств, нам остается только гадать.



Пхеньян провел последние две недели, обстреливая Сеул шквалом оружия, которое, по его словам, обладает ядерным потенциалом, и имитируя ядерные удары по Сеулу.



Конечно, в наши дни трудно уследить за ракетными запусками Северной Кореи. Отдельные испытания уже не вызывают таких заголовков, как раньше, но если мы рассмотрим их все вместе, то сможем узнать много нового.



Северная Корея заявляет, что наказывает США и Южную Корею за проведение крупнейших за последние годы военных учений. Союзники отрабатывали, как победить Северную Корею в случае нападения. Такой сценарий не устраивает лидера страны Ким Чен Ына.