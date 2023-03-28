Starbucks и профсоюз враждуют по поводу гибридных переговоров

Starbucks Workers United, который представляет тысячи американских бариста в около 200 кафе, проводил несанкционированные виртуальные трансляции переговорных сессий без предварительного согласия всех сторон, говорится в заявлении Starbucks для Reuters в понедельник.



"Workers United просит предоставить им место за столом переговоров, мы просто призываем их занять свое место за столом переговоров лично, как это необходимо для продвижения переговорного процесса", - заявила компания.



Это произошло после того, как прокуроры Национального совета по трудовым отношениям (NLRB) заявили, что Starbucks нарушила трудовое законодательство, отказавшись участвовать в переговорах, если некоторые работники присутствовали на них дистанционно с помощью видеоконференции, согласно отчету Bloomberg.



"Теперь, когда стало ясно, что мы имеем право вести переговоры с использованием виртуального компонента, мы надеемся, что Starbucks тоже готов", - сказал Тайлер Килинг, лидер организации Starbucks Workers United в Калифорнии.