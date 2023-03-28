Иск, поданный в окружной суд США в штате Миссури, следует за аналогичными действиями, предпринятыми несколькими американскими городами для решения проблемы участившихся краж автомобилей Hyundai и Kia с использованием метода, популярного на TikTok и других каналах социальных сетей. Другие города, подавшие иски против Kia и Hyundai, включают Кливленд, Огайо; Сан-Диего, Калифорния; Милуоки, Висконсин; Колумбус, Огайо; и Сиэтл.
По данным Института данных о дорожных потерях Страхового института дорожной безопасности (IIHS), иммобилайзеры входили в стандартную комплектацию 96% американских автомобилей к 2015 году, но были установлены только на 26% автомобилей Hyundai и Kia 2015 модельного года.
"Такие крупные корпорации, как Kia и Hyundai, должны быть привлечены к ответственности за то, что подвергают опасности наших жителей и ставят прибыль выше людей, - сказал мэр Сент-Луиса Тишаура Джонс.
Автомобили Kia и Hyundai составляют большую долю угнанных автомобилей во многих городах США, согласно данным полиции и властей штатов. Многие автомобили Hyundai и Kia не имеют электронных иммобилайзеров, которые предотвращают взлом и обход замка зажигания.
Сент-Луис подает в суд на Hyundai, Kia из-за краж автомобилей, присоединяясь к другим городам США
Сент-Луис, штат Миссури, Мэр заявил в понедельник, что они подали в суд на корейских автопроизводителей Hyundai Motor и Kia Corp за то, что они не установили противоугонную технологию на миллионах своих автомобилей.
Иск, поданный в окружной суд США в штате Миссури, следует за аналогичными действиями, предпринятыми несколькими американскими городами для решения проблемы участившихся краж автомобилей Hyundai и Kia с использованием метода, популярного на TikTok и других каналах социальных сетей. Другие города, подавшие иски против Kia и Hyundai, включают Кливленд, Огайо; Сан-Диего, Калифорния; Милуоки, Висконсин; Колумбус, Огайо; и Сиэтл.
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