Сент-Луис подает в суд на Hyundai, Kia из-за краж автомобилей, присоединяясь к другим городам США

Иск, поданный в окружной суд США в штате Миссури, следует за аналогичными действиями, предпринятыми несколькими американскими городами для решения проблемы участившихся краж автомобилей Hyundai и Kia с использованием метода, популярного на TikTok и других каналах социальных сетей. Другие города, подавшие иски против Kia и Hyundai, включают Кливленд, Огайо; Сан-Диего, Калифорния; Милуоки, Висконсин; Колумбус, Огайо; и Сиэтл.



По данным Института данных о дорожных потерях Страхового института дорожной безопасности (IIHS), иммобилайзеры входили в стандартную комплектацию 96% американских автомобилей к 2015 году, но были установлены только на 26% автомобилей Hyundai и Kia 2015 модельного года.



"Такие крупные корпорации, как Kia и Hyundai, должны быть привлечены к ответственности за то, что подвергают опасности наших жителей и ставят прибыль выше людей, - сказал мэр Сент-Луиса Тишаура Джонс.



Автомобили Kia и Hyundai составляют большую долю угнанных автомобилей во многих городах США, согласно данным полиции и властей штатов. Многие автомобили Hyundai и Kia не имеют электронных иммобилайзеров, которые предотвращают взлом и обход замка зажигания.