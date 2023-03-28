Полиция Перу изъяла кокаин на 20 миллионов долларов, направлявшийся в Турцию

По словам полиции, изъятие наркотиков произошло в пятницу на складе в крупнейшем порту Перу Эль-Кальяо, расположенном недалеко от столицы Лимы.



"Это первый известный нам случай, когда груз находился в перуанских портах, а конечным пунктом назначения была Турция. Обычно мы знаем о портах Бельгии, Нидерландов, Испании и Франции", - сказал начальник полиции Эль-Кальяо, полковник Луис Анхель Боланос.



На пресс-конференции в понедельник полиция продемонстрировала кокаин, который был закреплен на резиновых листах, чтобы выглядеть как сотни керамических плиток, упакованных в деревянные ящики внутри грузового контейнера.



Боланос сказал, что изъятый кокаин оценивается "как минимум в 20 миллионов долларов".



В прошлом году андская страна изъяла рекордное количество наркотиков и запрещенных веществ - 86,4 тонны, из которых 28 тонн пришлось на гидрохлорид кокаина, свидетельствуют данные полиции.



По данным Организации Объединенных Наций, Перу и близлежащая Колумбия являются одними из ведущих мировых производителей кокаина и листьев коки, из которых он изготавливается.