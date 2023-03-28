По словам полиции, изъятие наркотиков произошло в пятницу на складе в крупнейшем порту Перу Эль-Кальяо, расположенном недалеко от столицы Лимы.
"Это первый известный нам случай, когда груз находился в перуанских портах, а конечным пунктом назначения была Турция. Обычно мы знаем о портах Бельгии, Нидерландов, Испании и Франции", - сказал начальник полиции Эль-Кальяо, полковник Луис Анхель Боланос.
На пресс-конференции в понедельник полиция продемонстрировала кокаин, который был закреплен на резиновых листах, чтобы выглядеть как сотни керамических плиток, упакованных в деревянные ящики внутри грузового контейнера.
Боланос сказал, что изъятый кокаин оценивается "как минимум в 20 миллионов долларов".
В прошлом году андская страна изъяла рекордное количество наркотиков и запрещенных веществ - 86,4 тонны, из которых 28 тонн пришлось на гидрохлорид кокаина, свидетельствуют данные полиции.
По данным Организации Объединенных Наций, Перу и близлежащая Колумбия являются одними из ведущих мировых производителей кокаина и листьев коки, из которых он изготавливается.
Полиция Перу изъяла кокаин на 20 миллионов долларов, направлявшийся в Турцию
Перуанские власти заявили в понедельник, что изъяли 2,3 тонны кокаина, замаскированного под керамическую плитку, предназначенную для Турции по растущему морскому маршруту незаконных наркотиков.
По словам полиции, изъятие наркотиков произошло в пятницу на складе в крупнейшем порту Перу Эль-Кальяо, расположенном недалеко от столицы Лимы.
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